L’Ue condanna le sanzioni americane alla Cpi | Così si mina la giustizia internazionale Orbán e Netanyahu applaudono Trump

È stata accolta con un coro (quasi) unanime dila decisione di Donalddi sanzionare la Corte penale. Ieri, giovedì 6 febbraio, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che prevede multe e limiti ai visti per chi lavora per il tribunale dell’Aja, accusato di aver preso di mira Stati Uniti e Israele. Di fronte a questa eventualità, la posizione dell’Europa è netta. «Sanzionare la Cpiccia l’indipendenza della Corte eil sistema dipenalenel suo complesso», scrive sui social António Costa, presidente del Consiglio europeo. «L’ordine esecutivo – aggiunge un portavoce della Commissione Ue – rappresenta una seria sfida al lavoro della Cpi con il rischio di influenzare le indagini e i procedimenti in corso, anche per quanto riguarda l’Ucraina, incidendo su anni di sforzi per garantire la responsabilità in tutto il mondo».