Ilfattoquotidiano.it - L’Ucraina apre a un corridoio umanitario nel Kursk occupato: “I russi potranno andarsene”. E Trump minaccia Mosca: pace o più sanzioni

In attesa della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, nel corso della quale gli Stati Uniti potrebbero presentare il loro piano di, il conflitto traa e Ucraina continua a evolvere, sia sul terreno sia in ambito diplomatico. Una novità arriva dalla regione russa del, con Kiev che ha aperto alla possibilità di aprire unnell’area della quale ha preso il controllo per permettere alla popolazione russa di sfollare in zone ancora controllate dalla Federazione. Nel Donbass, invece, non si fermano le truppe di Vladimir Putin che venerdì hanno conquistato la città di Dzerzhinsk e il villaggio di Druzhba, entrambi nel Donetsk.Ladie la risposta diQuale sia la strategia del presidente degli Stati Uniti per arrivare a unanel più breve tempo possibile appare sempre più chiaro ogni giorno che passa: usare la carota quando le due parti si mostrano disponibili a trattare e il bastone quando una delle due sembra ostacolare i suoi piani.