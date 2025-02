Bergamonews.it - Lucio Corsi: il cantautore sopraffino salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta

, in arte ha mantenuto il suo vero nome, è nato il 15 ottobre 1993 a Grosseto. Egli ha iniziato la sua carriera da cantante da giovanissimo, ma ha avuto il suo primo debutto nel 2014.Nel corso della sua carriera,ha aperto diversi concerti: dei Baustelle e di Bruno Sas nel 2017; degli Who nel 2023.Nel 2018, viene scelto come modello da Gucci; due anni dopo, è stato ospite fisso presso lo show televisivo “L’Assedio”.Nel 2025 si terrà il suo debutto a Sanremo, ma nella finzione scenicaha già partecipato al Festival dato il singolo “Tu Sei Il Mattino”. Con esso, ha messo piede sulnella serie TV “Vita Da Carlo”, nella quale Carlo Verdone l’ha immaginato come protagonista a Sanremo.Il cantante parteciperà alla 75° edizione della kermesse sanremese con il brano “Volevo Essere Un Duro”.