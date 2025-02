Oasport.it - Lucia Bronzetti prevale nel derby con Cocciaretto e accede in semifinale a Cluj

Regala una sfida a senso unico, per gran parte della sua durata, il match dei quarti di finale del WTA 250 diNapoca tra le due tenniste italiane.piega infatti Elisabettacon un 6-1 6-4 che non ammette repliche e la qualifica, con pieno merito, al turno successivo. Nelladi domaniaffronterà la ceca Katerina Siniakova, che nell’incontro precedente ha superato, con il punteggio di 6-3 7-6(9-7) la bulgara Viktoriya Tomova in una sfida durata oltre due ore.Nel primo parzialeparte a razzo e con un parziale di otto punti ad uno sale sul 2-0, per poi consolidare il break mantenendo il servizio a 15 contro una rivale che non sembra ben centrata nei colpi da fondo.si sblocca tenendo il servizio nel quarto gioco, la sua avversaria però tira diritto, concede le briciole al servizio, ed opera il secondo break nel sesto game, per chiudere i conti sul 6-1 in ventotto minuti.