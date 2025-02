Ilrestodelcarlino.it - Lucchi "Niente contagia più della passione"

"Perché alleno? Perché voglio creare. Unacome quella che fin da quando avevo 16 anni ha reso la pallavolo una parte fondamentalemia vita". Riguardo agli anni, Cristianoora va per i 48, ma lo spirito è ancora quello di un ragazzo. Un ragazzo innamorato.vita, del volley, delle emozioni e dell’adrenalina che si accende ogni volta in cui la palla inizia a volare. Lo vedi dagli occhi che brillano mentre seduto sulla tribunetta del Minipalazzetto, racconta il suo mondo. E’ l’allenatore del Volley Club Cesena, società per contoquale è al timoneprima squadra femminile che milita in B1, coordinando allo stesso tempo un vivaio che conta complessivamente circa mille tesserati., da dove partiamo? "Dal mio soprannome, per forza. Sono ‘Gancio’ e lo sono per via del mio modo di giocare a beach volley sulla spiaggia‘mia’ Cesenatico.