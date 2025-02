Lanazione.it - Lucca, bambina di un mese trovata morta in culla dalla madre

, 7 febbraio 2025 – Tragedia nel quartiere dell’Arancio a. Unadi unè statain. La donna era andata a controllare la piccola e si è accorta che non dava segni di vita. Ha provato a svegliarla ma ha capito che la situazione era grave. Immediato l’intervento del 118 ma per la piccola non c’è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione e la corsa in ospedale sono stati inutili. Una vicenda che lascia sotto choc il quartiere e la città. Lanon sembra avesse problemi di alcun tipo e le fasi della nascita si erano svolte regolarmente. Nell’abitazione è intervenuta anche la polizia. Il magistrato ha disposto tutti gli accertamenti del caso.