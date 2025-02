Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 7 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 7– con la soap turca, Get. Nellaodierna Arif, ricoverato per un attacco di cuore, è determinato a rivelare a tutti i segreti di Cagla. La figlia fa di tutto per dissuaderlo, ma l’uomo non vuole sentire ragioni. Cinar decide allora di parlare con Esra: è meglio che la ragazza sappia da lui la verità o non lo perdonerà mai. Ecco ilcon il sessantatreesimo episodio.