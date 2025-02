Primacampania.it - Lotta tra gruppi criminali per controllo spaccio droga: 9 arresti nel Napoletano

Leggi su Primacampania.it

CASORIA – Questa mattina, a Casoria e Afragola, militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (NA) hanno dato esecuzione ad ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli – su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti (di cui 2 già detenuti in carcere e 1 sottoposto agli aa.dd.) ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini died estorsioni.In particolare le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli econdotte dal reparto operante da luglio 2020 a febbraio 2021, anche attraverso l’ausilio diattività di intercettazioni, hanno consentito di accertare:– l’operatività di due diverse organizzazioni, in contrasto tra loro perl’egemonia sul territorio del comune di Casoria, neldella gestione del traffico di stupefacenti e del monitoraggio delle “piazze di”; tale contrasto, registrato in reciproche azioni di fuoco, è culminato, a luglio 2020, con l’uccisione di Antimo Giarnieri, colpito erroneamente per scambio di persona e con il ferimento di un altro soggetto, per cui in data 01 giugno 2021 è stato tratto in arresto l’autore;– sia il rifornimento di(cocaina, hashish, marijuana e miscele di anfetamine) a diversepiazze di, sia la cessione al dettaglio delle dosi effettuate anche con consegne adomicilio da parte dei due;– la commissione di alcune estorsioni, sia tentate sia consumate, commesse ai danni degli acquirenti della, con il fine di recuperare i crediti delle dosi non pagate.