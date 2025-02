L’orripilante diavolo nero avvistato a Tenerife il video rarissimo sul predatore degli abissi | perché era in superficie – Il video

Leggi su Open.online

Un esemplare adulto di melanoceto, pesce conosciuto come «» (Melanocetus Johnsonii), è statoforze per la prima volta a un paio di chilometri dalla costa di. Si tratta di immagini rarissime, realizzate dal fotografo David Jara Boguñá che le ha diffuse sul suo profilo Instagram assieme alla ong Condrik, che si occupa di ricerca di squali in quella zona.Ilche vive in profonditàA rendere spcieale l’avvistamento è soprattutto il fatto che il «» di solito si muove a una profondità di almeno 600 metri. Secondo la Ong Condrik, finora erano stati avvistati solo esemplari di adulti morti o feriti a morte dai sottomarini. Il «» è unche vive in profondità anche fino a 2000 metri. Usa la sua appendice dorsale piena di batteri bioluminescenza come esca, per attirare le sue prede.