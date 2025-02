Tvzap.it - Lorenzo Rovagnati, il brutto gesto dopo la sua morte: commenti al veleno

Leggi su Tvzap.it

, amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi, è morto nella serata di mercoledì, 5 febbraio 2025, in un incidente in elicottero. Se in molti hanno espresso cordoglio per la perdita di un imprenditore che ha contribuito in modo significativo all’economia italiana, altri hanno scrittochoc sulla tragedia. Cos’è successo? (Continuale foto)Leggi anche: Incidente, chi erano le altre due vittime che hanno perso la vita con luiLeggi anche: Carnevale 2025, quando inizia e quando chiudono le scuole: il calendario regione per regionemorto in un incidente in elicotteroLa tragedia si è consumata nella serata di mercoledì, 5 febbraio 2025: un elicottero con a bordo tre persone, è precipitato intorno alle 19 a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma.