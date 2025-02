Tvzap.it - Lorenzo Rovagnati era in attesa del terzo figlio: chi è la moglie Federica

Leggi su Tvzap.it

era indel: chi è la. È una storia di sogni infranti quella della famiglia dell’Ad dell’omonima impresa brianzola deceduto mercoledì 5 febbraio in un incidente in elicottero. Il 41enne lascia per sempre i famigliari, i due figli e la, indelgenito che non potrà conoscere il papà. Sei anni fa la coppia si era unita in matrimonio durante quelle che sono ancora ricordate dal paese di Macherio come le “nozze dell’anno”. Cosa sappiamo sulla loro favola d’amore drammaticamente interrotta troppo presto. (.)Leggi anche:, cosa sappiamo dell’incidente in elicottero: indaga la procuraLeggi anche: Altro disastro aereo, velivolo scomparso nel nulla: ricerche in corso, morto il rampollo dell’azienda di prosciutto cottodi Paolo e Claudia Limontae amministratore delegato dell’azienda di salumi che porta il nome di famiglia, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 febbraio.