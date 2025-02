Ilgiorno.it - L’oratorio, l’edicola e il palasport. Un legame solido con la comunità

La notizia della tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati ha fatto il giro della Brianza, passando di bocca in bocca tra i cittadini. C’è dolore e sbigottimento a Biassono. In piazza della chiesa a metà mattina era tutto un rincorrersi di capannelli di persone. Da lì l’impero dei salumi Rovagnati è partito; lì Lorenzo è nato e cresciuto. "Sì, certo che li conoscevamo – racconta Giampaolo Viganò – ricordo lo zio Gianni e la sua profonda umanità; oggi avrà circa 77 anni. Una persona proprio ammodo, d’altri tempi. Andavamo alinsieme e visto che io abitavo nelle cascine ero bistrattato, ma lui mi difendeva sempre! Suo papà poi, lo si vedeva in giro per le cascine con il carretto a vendere burro e formaggio. Hanno cominciato da poco, in paese, e poi hanno fatto fortuna. Mi spiace molto per quello che è successo".