Quotidiano.net - L'ops di Bper spinge Popolare di Sondrio ai massimi dal 2007

L'ops diladisuidal. In mattinata ha toccato i 10 euro e ora prosegue in rialzo del 5,1% a 9,74 euro. "L'operazione presenta dei meriti strategici:aumenta la quota di mercato in un contesto di in un contesto di rapido consolidamento del settore" commenta un analista di Jefferies; per Deutsche Bank "il rischio di esecuzione è probabilmente relativamente basso, data la complementarietà delle attività". Anche per Equita "l'operazione è caratterizzata da un basso rischio di esecuzione e ha una forte rilevanza industriale in quanto consentirà di consolidare la posizione dell'entità combinata nel Nord Italia, fare leva sulle fabbriche di prodotto, condividere le best practice di entrambe le entità coinvolte".