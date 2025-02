Ilgiorno.it - L’operazione di fusione tra Bper e Banca Popolare di Sondrio “non era concordata”: cosa succede ora

Leggi su Ilgiorno.it

non era, ma “non è da considerarsi ostile”. È questo il messaggio dell’amministratore delegato di, Gianni Franco Papa, a un giorno dall’annuncio dell’Offerta pubblica di scambio (Ops) volontaria su tutte le azioni ordinarie didi, per un valore complessivo di 4,3 miliardi di euro. L'obiettivo diè acquisire almeno il 50% più un’azione del capitale sociale della. Tuttavia, lamodenese potrebbe considerare soddisfacente anche una partecipazione superiore al 35%, che le consentirebbe di esercitare un'influenza dominante, data la struttura dell'azionariato dell’istituto lombardo.lancia un’offerta pubblica di scambio sulladida 4,3 miliardi di euro: l’istituto è a rischio? Secondo le stime, lapotrebbe generare sinergie lorde annue per 290 milioni di euro, a fronte di costi di integrazione stimati in 400 milioni.