L’Onu si schiera contro le sanzioni alla Cpi ma l’Italia di Giorgia Meloni si sfila

Settantanove Stati membri delsi unisconoleannunciate dal presidente americano Donald Trump nei confronti della Corte penale internazionale. Tra i firmatari non è presente, ma il documento trova il supporto di importanti nazioni europee come Francia, Germania e Spagna, oltre a Paesi Bassi, Grecia, Irlanda, Danimarca, Portogallo e, al di fuori dell’Ue, della Gran Bretagna. Questi 79 Paesi rappresentano circa due terzi dei 125 che hanno ratificato lo Statuto di Roma, il quale ha dato vitaCorte Penale Internazionale. Nel testo, i Paesi esprimono preoccupazione per il fatto che lestatunitensi nei confronti dell’ente internazionale, che a novembre aveva emesso un mandato di cattura per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i leader di Hamas per crimini di guerra, “metterebbero gravemente a rischio tutti i casi attualmente in fase di indagine, costringendo la Corte a chiudere i suoi uffici sul campo”.