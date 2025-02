Secoloditalia.it - L’Onu difende la Cpi da Trump e si spacca. L’Italia si sfila dalla Ue e non firma la censura anti-Usa

nonnessuna dichiarazione contro gli Usa e non sposa la “” di due terzi dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite sulle sanzioni imposte da D0naldalla Cpi, la Corte penale internazionale dell’Aja, accusata di perseguire crimini sovrapponendosi alla giurisdizione di grandi paesi democratici come gli Stato Uniti. Il governo Meloni, impegnato a sua volta in un contenzioso con la Cpi sul caso Almasri, per il momento non s’è unito ai 79 Paesi membri del– i due terzi dei membri che hanno aderito al trattato istitutivo della Corte – che hanno condannato le sanzioni decise ieri dal presidente degli Stati Uniti Donaldnei confronti del tribunale internazionale dell’Aja.La dichiarazione Onu contro le sanzioni dialla CpiLa dichiarazione congiunta è stata avviata da un gruppo di cinque Paesi (Slovenia, Lussemburgo, Messico, Sierra Leone e Vanuatu).