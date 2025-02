Lapresse.it - Londra, la Grenfell Tower sarà abbattuta: rabbia di sopravvissuti e famiglie vittime

Leggi su Lapresse.it

Il governo del Regno Unito ha annunciato l’intenzione di smantellare i resti delladi, quasi otto anni dopo l’incendio del grattacielo in cui morirono 72 persone fra cui la coppia di italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi.L’annuncio del governo“Laverrà accuratamente“, ha annunciato il governo in una nota, sottolineando che la riqualificazione del sito aiuterebbe la comunità a guarire, rimuovendo i resti dell’edificio di 24 piani che incombe sul quartiere di North Kensington, nella zona ovest di, e che fornisce un costante promemoria della tragedia. La dichiarazione del governo ha chiarito che c’è poco spazio per ulteriori discussioni, nonostante il desiderio di alcuni membri della comunità che la torre rimanga in piedi.L’interventoL’intero iter richiederà circa 2 anni e non è previsto alcun cambiamento prima dell’ottavo anniversario del disastro, che ricorrerà a giugno.