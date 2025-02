Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio di Rosina in Cassazione. Il ricorso della figlia e del nipote

Omicidio di: fissata l’udienza in. Il 24 aprile i giudicisuprema corte decideranno se confermare oppure no la sentenzacorte d’assise d’appello di Ancona del 10 luglio scorso, che aveva ribaltato le conclusionisentenza di primo grado sul delitto78enneCarsetti, uccisa la vigilia di Natale del 2020. LaArianna Orazi (scagionata perin primo grado) era stata condannata all’ergastolo, ilEnea Simonetti a 27 anni e il marito Enrico Orazi a quattro anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia e simulazione di reato. Quella sera, dalla villetta di Montecassiano era partita una richiesta di aiuto per una rapina: Arianna Orazi raccontò ai carabinieri che, mentre Enea era a fare la spesa, uno sconosciuto era entrato in casa, aveva legato lei e il padre, aveva ucciso la madre e poi aveva preso i soldi in casa.