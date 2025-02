Lanazione.it - L’omaggio a Francesco. Frascarelli

al professor. Sarà presentato domenica 9 febbraio, alle ore 16.30, nell’Archivio e Biblioteca vescovile in via del Turrione, su iniziativa della famiglia, il libro "Quaderni Assisi 1986 -2023" che contiene gli scritti di, prematuramente scomparso il 3 novembre 2023, a 77 anni, per le conseguenze di un incidente stradale. Si tratta di una raccolta di poesie postuma di, composta da materiale prodotto negli anni. Dopo la prematura morte, il figlio Damiano e la moglie Daniela hanno ridato vita al progetto - con l’aiuto di Marcello Cingolani e della curatrice Isabella Briganti -, giunto alle stampe grazie alla casa editrice Il Formichiere. La prefazione è di Lorenzo Chiuchiù. Il volume verrà illustrato dal professor Alessio Sorbelli nel corso di un pomeriggio che verrà caratterizzato anche dalle letture di Chiara Scilipoti e da interventi musicali a cura di Esmeralda Bazzoffia Bucco.