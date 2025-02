Ilrestodelcarlino.it - L’Okasa in campo contro il bullismo

In occasione della Giornata nazionalee cyberFalconara scende incon un’iniziativa speciale rivolta agli studenti di ogni ordine e grado. Domenica, alle 18, il Palasport Badiali di Falconara Marittima ospiterà la sfida di serie A femminile tra le padrone di casa e la formazione veneta del Vip, con un’opportunità imperdibile per i giovani appassionati di sport. Grazie al supporto del main sponsor Okasa, gli studenti potranno assistere gratuitamente alla partita, vivendo da vicino l’emozione del futsal femminile, disciplina avvincente e inclusiva che contribuisce ad abbattere gli stereotipi di genere. Per ottenere i biglietti omaggio, gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo [email protected] entro domani alle 20, specificando nell’oggetto ‘Omaggio Okasa’ e indicando nel testo nome, cognome, istituto scolastico, classe di appartenenza e il numero di eventuali accompagnatori.