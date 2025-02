Ilgiorno.it - Locali confiscati alla criminalità: comincia una nuova era

mafia ai diritti dei bambini, iorganizzata in piazza Garibaldi a Pioltello passano ad Aleimar e ai Garibaldini, l’associazione del quartiere. Per le ex lavanderie di denaro sporco "unavita". A voltare pagina, il Comune, proprietario deichiusi un anno fa per la ristrutturazione, ora la sede, 130 metri quadrati, un grande open space con ufficio e servizi, è pronta a spalancare le portecittà. "Qui c’erano un bar e una gioielleria, era tempo che queste vetrine tornassero a brillare", dice Saimon Gaiotto, vicesindaco e assessore al Patrimonio. È lui che ieri ha firmato la convenzione con i gruppi, durata: 10 anni. "Il tempo necessario a portare avanti un progetto dedicato a donne e bambini. Ci saranno anche focus su come migliorare la differenziata e sulle buone pratiche per la gestione dei condomini".