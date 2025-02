Laverita.info - «Lo Stato mi ha sequestrato per 33 anni»

Il pastore sardo vittima di un errore giudiziario: «Sonocondannato ingiustamente all’ergastolo per la strage di Sinnai. Avevo 26, ora ne ho 60. In prigione tutti sapevano che non avevo fatto niente. Ma una volta uscito nessuno si è scusato».