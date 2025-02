Quifinanza.it - Lo Spyware Graphite ruba dati agli italiani, dietro ci sono Israele e gli Usa: come funziona

Attivisti e giornalististati oggetto di sorveglianza tramite unosviluppato da un’azienda israeliana. Il “caso Paragon” sta sconvolgendo l’opinione pubblica, con al centro, il software spia sviluppato dalla società israeliana Paragon (ora di proprietà del fondo americano Ae Industrial Solution, che l’ha acquisita lo scorso dicembre per 900 milioni), che sarebbe in grado di compromettere un dispositivo senza che il proprietario ne abbia alcuna consapevolezza.si attiva loGli attacchistati scoperti dal Citizen Lab dell’Università di Toronto, un centro di ricerca specializzato nel monitoraggio delle minacce digitali alla società civile. In collaborazione con WhatsApp, il laboratorio ha identificato il meccanismo utilizzato per infettare i dispositivi delle vittime.