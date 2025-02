Lanazione.it - Lo sport per crescere: "Anno grandioso per Pisa con i nerazzurri e il Giro"

Leggi su Lanazione.it

, benessere, salute. Tre valori che PharmaNutra trasmette nelle scuole anche attraverso il Campionato di Giornalismo. A spiegare come è il vicepresidente di PharmaNutra spa Roberto Lacorte (nella foto di Fabio Taccola). Loe la scuola: un binomio purtroppo non sempre possibile quando l’impegno sale di livello. Come farla sensibilità su questo importante tema? "È un argomento a cui siamo particolarmente legati, visto che da diversi anni supportiamo numerose realtà giovanili, anche singoliivi, quindi siamo coscienti delle difficoltà che un giovane atleta può incontrare nel far convivere al meglio impegnoivo e impegno scolastico. Noi partiamo da un presupposto, che magari può sembrare anche banale ma non lo è affatto: la scuola, nella crescita dei nostri ragazzi, è basilare, non ci sono deroghe, quindi deve essere ben chiaro che un giovaneivo deve necessariamente trovare il modo di portare avanti il proprio percorso scolastico, oltre a quello agonistico.