Lo spinoff di Victorious con star Daniella Monet è in fase di sviluppo

L'attricesarà la protagonista di un potenzialedella serie, progetto intitolato Hollywood Arts. La seriepotrebbe avere unointitolato Hollywood Arts che avrà come protagonista. L'attrice riprenderà il ruolo di Trina Vega e la comedy è inditra le fila di Nickelodeon, che sembra intenzionata a ordinarne la produzione. I primi dettagli dellodiL'emittente americana sembra sia particolarmente interessata al progetto, di cui sono in corso i casting. Hollywood Arts, secondo le fonti di Deadline, mostrerà Trina mentre ritorna nell'area dove è cresciuta diventando la nuova insegnante della scuola d'arte più prestigiosa di Hollywood. L'attricesarà coinvolta anche come produttrice esecutiva .