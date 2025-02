.com - Lo spettacolo cosmico che illumina le nostre sere d’inverno

In queste fredde serate di inzio febbraio, il cielo ci regala unomaestoso che trasforma la volta celeste in un palcoscenico naturale di rara bellezza. Sei pianeti del nostro Sistema Solare si mostrano simultaneamente agli occhi degli osservatori terrestri, creando quella che gli astronomi definiscono una “parata planetaria”. Questo fenomeno, che proseguirà per diverse settimane, offre un’opportunità unica per esplorare visivamente i nostri vicini cosmici in una singola serata.La danza cosmica dei gigantiMentre il sole tramonta all’orizzonte occidentale, Venere emerge come un faro brillante nella penombra serale, seguito dal maestoso Saturno con i suoi enigmatici anelli. La loro vicinanza apparente nel cielo crea un contrasto affascinante: Venere, avvolto in dense nubi acide, brilla con una luce accecante, mentre Saturno si mostra più discreto ma non meno affascinante.