Lo scuolabus ha l'autista di scorta: "Sono in pensione, ma voglio aiutare"

FIESCO (Cremona) Oltre alla ruota, loche porta i bambini di Salvirola, Trigolo e Fiesco ha anchedi. È il consigliere comunale Sergio Biondi, pensionato 67enne che di professione faceva proprioe che si è messo a disposizione del suo Comune, visto che ha una patente che lo abilita al trasporto di persone. "Abbiamo avuto problemi con il nostro– esordisce Biondi – perché è vecchio di oltre 25 anni". È stato proprio il consigliere a proporsi. "Ci ha dato la sua disponibilità in quanto, non ci ha pensato due volte - commenta il sindaco Nicola Fava -. Il consigliere potrà garantire questa copertura fino a giugno, termine in cui la carta di qualificazione del conducente in suo possesso perderà validità". Biondi, come avete risolto questa situazione? "Con una convenzione con il vicino paese di Salvirola, ma qui c’era un altro problema: