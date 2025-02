Iodonna.it - Lo sconto sulle bolletta per le spese energetiche è stato confermato per il 2025, ma anche chi non rientra nei criteri per riceverlo può ridurre significativamente i suoi costi. I consigli per come fare

Buone notizie per i consumatori italiani sul versanteper luce e gas:per ilprorogato il bonus sociale che renderà un poco più leggera la spesa energetica. L’agevolazione, che si traduce in unodirettobollette, varia nel suo importo, in base a diversi fattori, ma l’obiettivo principale è quello di fornire un sostegno concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il bonus sociale non è una misura, però, di cui tutti possono beneficiare. Ma per tutti i cittadini che non hanno accesso a questo aiuto, esistono altre vie perla spesa energetica. Mamma lavoratrice in lacrime per il carovita: «Non riesco a mantenere la mia famiglia» X Cos’è e chi può accedere al bonus sociale luce e gasIl bonus sociale luce e gas è un’agevolazione statale che offre unoper la spesa energetica se si dispone di determinati requisiti.