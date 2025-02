Ilgiorno.it - Lo chef vicino agli ultimi: "Il loro sorriso mi basta"

Leggi su Ilgiorno.it

Tra i premiati, c’è anche Emin Haziri. Nato in Kosovo, a soli sette anni è costretto a fuggire con la famiglia dalle atrocità della guerra. Ma è proprio dalle difficoltà e dalle privazioni che Emin trae la forza e la determinazione che lo portano, una volta terminato l’istituto alberghiero, a lavorare fianco a fianco condel calibro di Carlo Cracco, Enrico Bartolini e Antonino Cannavacciuolo. Nonostante il successo, però, Emin non ha dimenticato cosa significhi soffrire la fame e la povertà. Ed è per questo che spesso apre le porte del suo ristorante, il Procaccini, a senzatetto e bisognosi. "Quando sono arrivato in Italia, dall’altra parte, dalla parte di chi è ai margini, c’ero io - spiega Haziri - Così, fin da bambino, ho nutrito un fortissimo desiderio di cambiare vita, e farla cambiare ai miei genitori.