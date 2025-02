Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tre azzurri in testa al Gran Premio della Montagna

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) ha chiuso in 71esima posizione la seconda14.33 I Fuggitivi raggiungono il GPM di Alcublas14:29 Benissimo gli italiani al passaggio di Alcublas. Filippo Ridolfo ottiene 3 punti, Walter Calzoni 2, mentre Matteo Scalco 114:24 Ricordiamo che il sestetto diè formato da Matteo Scalco (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Francisco Munoz (Team Polti Visit Malta), Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) e Josè Juan Prieto De Luna (Petrolike).14:22 Si riduce ancora lo scarto tra i fuggitivi ed il gruppo. Il gap adesso è di +4’35”.14:18 Manca poco all’arrivo del sestetto al primo intermedio.14:15 Vedremo adesso, in questa fase delicata, come andrà l’andamento del gruppo sulla fuga.