Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la prima salita, tre italiani tra i fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 La Bahrain Victorius continua a tirare il gruppo, lontano +5:35.13:59 Mancano 100 km alla fine della terza.13:57 La velocità attuale media è di 43.4 km.13:53 Adesso mancano esattamente 8 km ai piedi di Alcublas.13:50 Rosicchia cinque secondi il gruppo. Isono avanti +5:45.13:46 Siamo in una fase estremamente serena della gara. Il gruppo infatti sta recuperando terreno senza fretta sui, tutti molto lontani in ottica classifica generale.13:43 Mancano 19 km alladella, ovvero Alcublas (3a categoria, 5.2 %). 5 km la durata complessiva. L’arrivo stimato è per le 14:20.13:41 Si riduce ancora lo scarto tra il sestetto ed il gruppo. Ora siamo a +5:5013:40 A questo proposito, ci viene incontro una statistica interessante.