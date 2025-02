Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Scalco, Calzoni e Ridolfo tra i fuggitivi. Vacek in ripresa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:32 Nonostante la brutta botta iniziale, il leader Mathiassembra dare risposte positive. Il ciclista sta spingendo, ma le sue condizioni alla lunga distanza saranno da valutare.13:31 Riepiloghiamo la situazione del gruppo di testa193MUÑOZ Francisco26:062106Matteo9:093144IRIBAR Unai11:024153Walter14:335176Filippo24:146217PRIETO Jose Juan21:1413:28 Mancano ancora 30 km all’intermedio di Alcublas.13:25 Scende ancora il margine del sestetto, ora a +6:05.13:22 Breve tratto in salita per la testa e il gap si riduce, seppur di poco. Adesso è di +6.15.13:19 David Martin è rimasto coinvolto nell’incidente di inizio gara. Dolore alla spalla per lui#VCV@Daviliitoo se ha visto involucrado en una caída en el inicio de la 3ª etapa y ha tenido que abandonarEl sevillano trató de seguir en carrera, pero acabó bajándose de la bici con dolor en el hombro izquierdo@SprintCycling pic.