Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gran numero di Ivan Romeo! Almeida nuovo leader

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48 In classifica generale Joaoha due secondi di vantaggio nei confronti di Santiago Buitrago.16.45 Ecco l’ordine d’arrivo:1Iván Movistar Team 4:02:262 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 0:103João UAE Team Emirates – XRG 0:104 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:105 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 0:106 CASTRILLO Pablo Movistar Team 0:107 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 0:108 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 0:109 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 0:1010 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 0:1016.44 Settima posizione per un ottimo Davide Piganzoli che aveva dimostrato nel finale di avere una buona condizione.16.42 Davvero undissimoda parte diper la prima vittoria in carriera: ha attaccato a 17 km dal traguardo, ha fatto una sorta di cronometro e ha resistito fino al traguardo.