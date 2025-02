Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al via il primo quarto!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-9 Shengelia raccoglie una tripla sbagliata di Pajola.Time out per I padroni di casa.2-9 Partiti forti i transalpini, Jantunen porta sul +7.2-7 Ci pensa Shorts ad allungare.Grazulis tutto solo non trova il canestro.Possesso in attacco per.Jantunen fuori da tre. Shengelia sbaglia un appoggio facile sotto canestro dall’altra parte.2-5 apre le danze perCordinier.0-5 Altro taglio molto bello sotto canestro dei parigini, altro canestro di Malcolm.Blocco sfondato da Hackett su Hayes. Fallo in difesa.Si alza Cordinier, solo ferro per lui dalla distanza.0-3 Sblocca Malcolm da 3!Ottimo rimbalzo offensivo degli ospiti. Ancora in attacco i transalpini.possesso Parigino.20:30 Shorts, Malcolm, Ward, Jantunen e Hayes per Parigi.