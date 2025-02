Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris 77-83, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i padroni di casa sprecano un’occasione, i transalpini passano a Bologna!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 Hifi porta23 punti mentre Shorts è da 16. tra i bolognesi Cordinier si attesta sui 15 e il georgiano Shengelia sui 17. Una bella prestazione generale dei ragazzi di Ivanovic ma è mancata la malizia nel finale.22:24 Prestazione sontuosa di Hifi, playmaker francese, e di Tucker e Shengelia per idi.22:23sprecararissima. Più volte sul +11, non riesce a resistere fino ai minuti finali. Bravissima la squadra di Splitter a rimanere sempre in partita.Finisce qui.cade negli ultimi minuti della partita.77-83 Finisce qui. Occasionissima sprecata.Fallo su palla a due di Holiday.Palla che si incastra tra il tabellone e il canestro sulla tripla di Tucker. 7 secondi da giocare.4 punti con 18 secondi da giocare.