Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris 72-62, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i francesi accorciano a -6 al termine del 3°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out.72-65 In contropiede realizza la tripla Hifi.Non salta neanche Hifi. Pajola sbaglia sotto canestro.Lotta Shengelia, ne viene fuori una palla a due.72-62 Inarrestabile T J shorts quando accelera.Fallo di Shorts in difesa poi. Extra possesso.72-60 CHE SE-RA-TA di TUCKER!! Di nuovo da 3!!Shorts gira bene la palla ma inon concretizzano.69-60 Canestro facile per i transalpini.Fallaccio su Shorts in area commesso da Shengelia. Non c’è l’antisportivo.69-58 Si butta dentro Cordinier! +1167-58 TUCKERR l’uomo che meno ti aspetti!!! Da 3!!!Buona difesa di Tucker che obbliga al tiro Ward. Palla sul ferro.Al via l’ultimo parziale.Finito il 3° quarto.a +6.64-58 Jantunen fa canestro allo scadere. 64-56 1/2 per il georgiano ai liberi.