Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris 55-50, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i francesi accorciano a -5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACerca uno slalom Hifi, Diouf lo stende a terra.58-50 Con un po’ di fortuna Tucker infila la tripla. Palla che rimbalza sul ferro ed entra.4 minuti e 33 secondi al termine del 3° parziale. Time out.Fallo di Hifi su Tucker. In attacco la.55-50 Firma il -5 Maodo Lo dopo la palla persa da! 55-58 2/2 per lui di nuovo.Falli finiti per la, in lunetta Hifimente.55-46 Piazzato da 3 punti di Maodo lo. Stupendo!!TJ Shorts capisce tutto, intercetta la palla e Cordinier lo stende a terra. Perso Pajola, non va da 3 però.55-43 2/2 per lui ai liberi.TJ shorts in lunetta.55-41 Shengelia per Morgan poi di nuovo il georgiano da 2!!!Contatto forte tra Hackett e Ward, fallo dello statunitense.5 punti per Grazulis, prima tripla.