Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris 46-35, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: +11 per i padroni di casa a fine primo tempo

21:23 12 i punti per Shengelia, 8 per Jantunen dall'altra parte.Finisce il. +11 per idi. 46-35 Che TABELLONATA DA 3 DI BELINELLI!!!! SUPER GIOCATAAAAA43-35 2/2 per Ward. -8 per Parigi.mente in lunetta Tuson Ward.Vola a rimbalzo Grazulis, ma non trova la palla. Fallo in attacco del lettone.43-33 HOLIDAYYYY +10 per la! Che tripla!40-33 Splendida esecuzione di Cordinier in palleggio, arresto e tiro.Hayes si prende un tiro difficile e infatti non va.Bel recupero di TJ Shorts, poi Hackett si prende un preziosissimo fallo commesso da Malcolm.38-31 2/2 per il francese.In lunetta Hifi.Poi fallo dell'italiano in difesa.38-29 Che tripla di Belinelli!!! Dasua!!!35-29 Bel gancio di Grazulis, si sblocca anche lui.