Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris 33-24, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: +9 per i padroni di casa a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon trova i 3 punti Belinelli dopo un bel movimento ad aprirsi.33-26 Che appoggio a tabellone di Hifi di sinistro. Stupenda esecuzione.Time out per I transalpini.33-24 Schiacciata al volo di Shengelia su palla che sta uscendo di Cordinier! +9!31-24 Cordinier si butta dentro, non facile il suo canestro!Tiro comodo sbagliato da Belinelli, Ouattara non centra da 3! Intervento con il piede di Maodo lo. Palla recuperata da Shengelia, poi si conquista un altro fallo preziosissimo in attacco.29-24 Canestro valido, Interferenza di Cavaliere su palla di Belinelli.Dentro Belinelli.Bravo Shengelia a conquistarsi un fallo prezioso, errore di Cavaliere.Non entra il tentativo di tripla di Hifi, sbaglia il gancio anche.Carambola sotto canestro, non riesce a concretizzare