Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Paris 25-17, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Al via il secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATiro comodo sbagliato da Belinelli, Ouattara non centra da 3! Intervento con il piede di Maodo lo. Palla recuperata da Shengelia, poi si conquista un altro fallo preziosissimo in attacco.29-24 Canestro valido, Interferenza di Cavaliere su palla di Belinelli.Dentro Belinelli.Bravo Shengelia a conquistarsi un fallo prezioso, errore di Cavaliere.Non entra il tentativo di tripla di Hifi, sbaglia il gancio anche.Carambola sotto canestro, non riesce a concretizzare.Time out in casa. 27-24 ennesimo Pick and roll giocato da Parigi, ennesima penetrazione di Tj Shorts.Erroraccio di Diouf da solo al centro dell’area.27-22 Accelerazione fulminante di TJ Shorts. Ferma la difesa di casa.Extra possesso della, fallo però di Tucker in attacco.