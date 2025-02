Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Goggia e Brignone alla rifinitura finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutidellae ultimadellaliberadi Saalbach, valevole per i Campionati del Mondo 2025 di sci. Dopo il SuperG di ieri che ha assegnato le prime medaglie si torna are sulla pista di Saalbach con lasessione di prove dellalibera, una delle gare su cui l’Italia ripone le maggiori speranze di salire sul podio, in particolare con Sofiae Federica.La classifica di Coppa del Mondo parla chiaro. Prima Federicae seconda Sofia. Tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite per la medaglia d’oro. Oltre a loro due fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sull’austriaca Cornelia Huetter.