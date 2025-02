Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: caduta e spavento per Goggia. Brignone ancora veloce

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASOFIACADE E SCIVOLA PER DIVERSI METRI: COME STALADEL SUPERG MASCHILE DEIDI SCIDALLE 11.3010.35: per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a tra poco per il SuperG maschile di Saalbach10.33: Federicaè l’unica delle quattro atlete sul podio ieri (in serata c’è stata la premiazione) a stazionare nella parte alta della classifica. Bene Ledecka che dimostra di gradire il congtesto, così come Puchner che aveva vinto ladella scorsa settimana. Nessun problema per lanel finale di Sofia(confermato anche dall’ufficio stampa Fisi) ma l’azzurra aveva già accumulato un ritardo piuttosto pesante da Ledecka e arriva quindi un po’ a fari spenti alladi domani. Lontane le altre azzurre.