Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Mondiali 2025 in DIRETTA: Odermatt oro quasi sicuro, l’Italia si aggrappa a Franzoni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA12.02è praticamente certo dell’oro, ma si era capito subito. Lo svizzero comanda con un secondo secco su Haaser e 1.15 su Sejersted. 4° Kriechmayr a 1.20, 5° Moeller a 1.22, 7° Paris a 1.31, 12° Casse a 2.82.12.01 Von Allmen delude ed è 9° a ben 2.05.12.00 Già 0.21 di ritardo per l’elvetico al primo intermedio, distacco che sale a 9 decimi al secondo. Niente da fare.11.58 Moeller perdemezzo secondo nel finale e si gioca il podio. E’ 5° a 1.22. Adesso l’ultima (o l’unica?) grande insidia per: il connazionale Franjo Von Allmen.11.57 Attenzione allo scandinavo. Ha 0.02 di ritardo al primo intermedio e 0.27 al secondo. E’ da medaglia.11.57 Ci resta la carta Giovanni, amici di OA Sport: il giovane azzurro potrebbe stupire! Tocca al norvegese Fredrik Moeller.