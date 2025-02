Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Mondiali 2025 in DIRETTA: Odermatt ipoteca l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA11.47 Haaser paga subito 0.09 al primo parziale e 0.21 al secondo.11.46 L’austriaco è 3° a 1.20. Per il podio, pensando agli azzurri, c’è spazio.E’ il turno dell’austriaco Raphael Haaser.11.45 Kriechmayr ci prova. 0.07 di ritardo al primo rilevamento e 3 decimi al secondo.11.43vola al comando con 1.15 su Sejersted. Oroto. Sinceramente pensiamo che nessuno possa batterlo, ma non si sa mai nello sci. Tocca all’austriaco Vincent Kriechmayr.11.42 Al primo rilevamentoè già avanti di 25 centesimi, al secondo 0.47.E chi lo batte? Sta incantando.11.41 Da dimenticare la prestazione di Allegre, 4° a 1.17. Con il n.7 non parte il canadese Cameron Alexander. Dunque tocca a Marcocon il n.