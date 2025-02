Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Mondiali 2025 in DIRETTA: fuori Monney! La gara entra nel vivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA11.38 Partito l’austriaco Stefan Babinsky. 0.01 di ritardo al primo parziale, 0.10 al secondo.11.37! Si inclina troppo una curva verso destra, scivola e finisce in mezzo ai pali della porta!11.36 Già 0.03 di vantaggio per l’elvetico al primo rilevamento, che poi sbaglia, ma ciò nonostante è avanti di 0.16 al secondo intermedio.11.35 Loriot secondo a 1.02. Adesso capiremo qualcosa in più sulla prestazione di Sejersted. Parte lo svizzero Alexis, uno dei candidati all’oro della corazzata rossocrociata.11.34 Il transha lo stesso tempo di Sejersted al primo rilevamento, ma è dietro di 3 decimi al secondo.11.33 L’americano chiude a 1.96 dalla vetta. Questo tracciato si addice molto a Giovanni Franzoni, perché ci sono alcuni punti con angoli più accentuati.