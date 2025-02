Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia si accende, bene Quartararo e Morbidelli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:50 Rientra Marc Marquez.3:47 Non lavora sul tempo Marc Marquez, almeno per ora.3:46 Quasi tutti i piloti sono dentro, Marc Marquez è tra i pochi protagonisti in pista. Vediamo che succede.3:45 Questa la situazione dopo 45 minuti:PosRider#Best LapTimeLAP No.GAPS1S2S3S4Last LapTimeLAP No.Top SpeedLAP No.km/hBikef. tyrer. tyrefactory1FrancescoPIT631:56.500112:04.1881212331.2Ducati2FabioPIT201:56.724100.2242:08.2101111338.5Yamaha3FrancoPIT211:56.94850.4482:10.05799337.5Ducati4AlexMARQUEZPIT731:57.