Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia il più veloce dopo la prima ora, lavori in corso per Marquez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:11 Alexprova ad accendersi: casco rosso per lui nel secondo settore.4:10 Al momento ci sono, Alex, Marc, Franco Morbidelli e Pedro Acosta in pista. Si lavora su ritmi alti.4:08 Ricordiamo che “Pecco” in fase di commento aveva rilevato alcune problematiche nella frenata, sicuramente oggetto d’indagine in questa ultima giornata di. Finora le risposte sembrano positive per l’ex Campione del Mondo. Da decifrare invece il lavoro di.4:05 Continuano a macinare giri le due Ducati, sicuramente due tra le moto più attive in questa fase.4:01 Rivediamo la classificaun’ora di sessione:osRider#Best LapTimeLAP No.GAPS1S2S3S4Last LapTimeLAP No.Top SpeedLAP No.