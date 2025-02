Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia e Marquez lavorano sul passo, comanda Alex Marquez, bene Quartararo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.51 Pedro Acosta prosegue con un 1:58.891.08.48 Torna ai box il Cabroncito dopo un ottimo run. Pedro Acosta gira in 1:58.772, torna in pista Fermin Aldeguer.08.45 Marcmartella su ottimi tempi comee segna un 1:58.272. Fabio1:58.860, quindi torna ai box.08.42. Fabioancora in 1:58.984, Marcimpressiona in 1:58.256. Di nuovo in pista Pedro Acosta.08.39 Marcprocede nel suo long run con un altro ottimo 1:57.936 e 1:57.862, mentre Fabiodopo un 1:59.297 e un 2:02.710.08.36 Marcancora in 1:58.031 e 1:57.954. Fabiotorna in pista assieme a Johann Zarco che inizia in 1:59.355.08.33 Già conclusi iper Marco Bezzecchi che, a Sky Sport spiega: “L’Aprilia è sicuramente più aggressiva della Ducati.