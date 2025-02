Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia e Marc Marquez lavorano sul passo, Alex Marquez in vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.37 Da non sottovalutare nella crescita della Yamaha anche la possibilità di confrontarsi con un team satellite come Pramac che può dare dei back molto utili allo sviluppo.09.35 Bontà del lavoro in Yamaha certificato dal risultato di Fabio Quartararo, terzo a 0.224 da. Francese torato in pista in questo momento.09.34 Nel frattempo tempi alti per, con lo spagnolo che ha fatto rientro ai box, mentre Pecco gira suldi 1:59 alto.09.31 A colpire positivamente in questa tre-giorni aè stata la Yamaha. Massimo Meregalli, ai microfoni di Sky Sport ha espresso la propria soddisfazione: “Attendevamo questa giornata per avere le idee più chiare e possiamo dire di essere più vicini alla concorrenza. L’arrivo di Max (Bartolini, ndr.