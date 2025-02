Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia 2° dopo le prime quattro ore, grande tempo per Alex Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7:17 Tutti i piloti sono fermi ai box in questo momento. Ma si prospetta una seconda parte di giornata decisamente interessante.7:14 Qualche frammento video di, Francescoe Fabio Quartararo. I primi tre della classeleore di.The 1.56 club #pic.twitter.com/RPywdkQdjG—(@) February 7,7:10 Rientra Pecco. Adesso la pista è vuota.7:08 Intanto la situazione non è cambiatala quarta ora di sessione:The riders are racking up the miles at the halfway point of Day 3Be fully up to date with our TimingPass Free Trial https://t.co/IblqWJQMxZ pic.twitter.com/ob9InU5a6M—(@) February 7,7:07sta lavorando in una pista pressochè vuota. A girare con oui c’è infatti il solo Mir.